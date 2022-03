FIFA 23 incluiría por primera vez crossplay entre consolas

FIFA 23 podría dar el gran paso y convertirse en un juego con crossplay por primera vez en la historia de esa franquicia. El hecho sería un hito ya que el título de fútbol se ha resistido estos años a implementar el juego cruzado mientras otras obras populares como Fortnite, Mortal Kombat 11, Call of Duty: Warzone o Among Us ya lo habían puesto en marcha hace bastante tiempo.

Esta característica aún no es confirmada, pero la información proviene de un conocido filtrador de Battlefield llamado Tom Henderson, quien afirma que el juego también contaría con las Copias Mundiales en sus versiones tanto masculina como femenina.

FIFA también ha resonado bastante en el último tiempo ya que EA estaría considerando seriamente en borrar el nombre de la marca en su serie de juegos anuales de fútbol. La razón es el enorme pago que debe pagar el editor hacia el ente rector del fútbol. De acuerdo a The New York Times, el organismo buscaría cobrar más de mil millones de dólares por la licencia.

En una reciente filtración de comentarios, el CEO de EA, Andrew Wilson declaró que el acuerdo es innecesariamente restrictivo y que el nombre solo le da valor al juego en los torneos mundiales. “Básicamente, lo que recibimos de la FIFA en un año sin Copa Mundial son las cuatro letras en el frente de la caja”, afirmó el ejecutivo.

Actualmente EA, posee más de 300 acuerdos de licencia que le permiten usar los nombres y apariencias de jugadores, además de ligas y equipos sin necesidad de tener un acuerdo con la FIFA.

“Hemos tenido problemas para crear modos de juego más allá de los partidos 11v11; asociarnos con otras marcas no afiliadas a la FIFA; o para expandirnos más profunda y ampliamente en los ecosistemas digitales en torno a la estructura del fútbol. FIFA es solo el nombre en la caja, pero han impedido nuestra capacidad de poder ramificarnos en las áreas que los jugadores quieren”, agregó.

Otra cuestión relevante en FIFA 23 sería la inclusión de la selección de Rusia y sus equipos en el videojuego. Un asunto bastante complicado ya que la FIFA y la UEFA decidieron expulsar al país de todas las competiciones internacionales.

El acuerdo entre EA y la FIFA termina luego del Mundial de Qatar, que se llevará a cabo entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre de este año.