Figuras coleccionables revelarían nuevos vistazos y detalles de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Originalmente Marvel Studios planeaba estrenar a Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings durante febrero de este año, sin embargo, la pandemia complicó las filmaciones de la película y además provocó un retraso en el calendario de estrenos de la compañía que obligó a mover a la apuesta protagonizada por Simu Liu hasta septiembre.

Así, todavía faltan meses para que Shang-Chi se convierta en el foco de las novedades de Marvel Studios y por lo tanto aún no existen muchos detalles y vistazos oficiales al proyecto que será dirigido por Destin Daniel Cretton. No obstante, como el lanzamiento de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings estaba fijado para inicios de este año, ya comenzaron a surgir supuestas filtraciones por cortesía de los productos promocionales para la película.

Particularmente, durante esta semana, aparecieron varios acercamientos a las figuras de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings para la línea Marvel Legends. Estos coleccionables no solo ofrecerían vistazos a los trajes de los personajes en sus empaques, sino que también contemplarían detalles de la trama en sus descripciones.

En ese sentido, aunque este tipo de filtraciones no son más que rumores, cabe señalar que a continuación podrían encontrar spoilers de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Naturalmente la figura más llamativa de esta filtración corresponde a Shang-Chi, el personaje que será interpretado por Simu Liu en esta nueva apuesta del MCU.

Como podrán ver, según este supuesto juguete, Shang-Chi tendría un traje compuesto por una chaqueta roja con detalles negros y un pantalón oscuro. Todo mientras la descripción del personaje sostiene que en esta historia “entrenado desde la infancia por la misteriosa Organización de los Diez Anillos, Sang-Chi debe confrontar el pasado que pensó haber dejado atrás cuando es atraído de nuevo a la red de su padre”.

Si bien Shang-Chi será el protagonista de la película, estos juguetes plantean que su padre también sería una figura importante y que Wenwu, quien será interpretado por Tony Leung, sería el líder de Los Diez Anillos.

“Wenwu, el padre de Shan-Chi, es el temido líder de la Organización de los Diez Anillos, que ha acechado en las sombras del MCU desde el principio”, sentencia el empaque de la supuesta figura.

Finalmente las otras dos fotografías de coleccionables que surgieron durante esta semana ofrecerían vistazos a Xialing y Death Dealer, respectivamente.

Según el empaque, Xialing sería la hermana de Shang-Chi y aparentemente el personaje interpretado por Meng’er Zhang podría convertirse una aliada en la lucha del héroe titular contra los Diez Anillos.

“Cuando su hermano distanciado Shang-Chi aparece de repente en su vida, Xialing debe elegir entre la vida que ha creado para sí misma o unirse a su hermano en la lucha contra los Diez Anillos”, dice el juguete.

Todo mientras Death Dealer solo se describe como “uno de los oponentes más formidables que Shang-Chi a enfrentado”.

Marvel Studios solo ha revelado una sinopsis para Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, por lo que no hay que olvidar que hasta ahora todo lo mencionado anteriormente está en la categoría de rumores.

En estos momentos el estreno de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings está fijado para septiembre de este año.