Filtran un nuevo vistazo a la skin de Boba Fett que llegará a Fortnite

Cuando solo faltan algunas horas para que el cazarrecompensas finalmente llegue al juego, una nueva filtración entregó un vistazo a la skin de Boba Fett que estará disponible en Fortnite.

Si bien Epic Games anunció la colaboración entre Fortnite y The Book of Boba Fett a mediados de noviembre, la skin del cazarrecompensas recién llegará este 24 de diciembre al popular juego.

Así, durante jueves el filtrador HYPEX utilizó su cuenta de Twitter para anticipar cómo se verá Boba Fett en Fortnite y aparentemente el personaje incluirá su jetpack y armadura en consistencia con la caracterización que tendrá en la nueva serie de Star Wars.

The Book of Boba Fett se estrenará este 29 de diciembre mediante Disney Plus y la skin de Boba Fett llegará este 24 de diciembre a Fortnite.