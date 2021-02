Final Fantasy XII y The Falconeer son algunos de los juegos que llegarán en febrero al Xbox Game Pass

Desde Microsoft anunciaron la primera tanda de juegos que llegarán durante febrero al Xbox Game Pass, entre los cuales destaca el RPG de Square Enix, Final Fantasy XII y el juego de combates aéreos The Falconeer.

Los primeros juegos que llegarán a la plataforma en febrero, lo harán durante esta misma semana, y entre ellos se encuentra: Ghost of a Tale, Project Winter y The Falconeer. Por otro lado, la siguiente semana es que llegará el remasterizado de Final Fantasy XII, Jurassic World Evolution y Stealth Inc. 2: A Game of Clones.

En cuanto a los juegos que dejarán el servicio durante febrero se encuentran: De Blob (Consolas), Ninja Gaiden II (Consolas), World of Horror (PC) y Shadows of the Damned (EA Play/Consolas).

Acá te dejamos el calendario del Xbox Game Pass de febrero:

4 de febrero

Ghost of a Tale (PC)

Project Winter (PC y Consolas)

The Falconeer (PC y Consolas)

11 de febrero