Finalmente Hulu respaldará el regreso de King of the Hill

Tiempo atrás Fox descartó su participación en el regreso de King of the Hill, pero no se preocupen porque el proyecto sigue en marcha y finalmente encontró su nuevo hogar.

Esta semana TV Line reveló que el streaming Hulu respaldará el regreso de King of the Hill. Concretamente, según ese portal, Hulu ya ordenó una nueva tanda de episodios de King of the Hill que contarán con el regreso de buena parte del elenco original.

Así, en la versión en inglés de los nuevos episodios, Mike Judge volverá como Hank Hill, Kathy Najimy regresará Peggy, Stephen Root hará lo propio como Bill, Pamela Adlon volverá como Bobby Hill, Johnny Hardwick retornará como Dale y Lauren Tom nuevamente será Minh.

“Todos estamos muy emocionados de dar la bienvenida a Hank, Peggy y Bobby, y ver lo que tienen que decir sobre el mundo en el que vivimos y continuar las conversaciones que comenzamos hace años”, dijo el presidente de Hulu, Craig Erwich. “Este programa tiene todos los ingredientes perfectos para enfrentar este momento de animación en Hulu, y estamos muy agradecidos de tener esas conversaciones junto a este talentoso grupo”.

Judge y Greg Daniels estarán a cargo de esta nueva entrega de King of the Hill y Saladin Patterson (The Wonder Years, The Big Bang Theory) se desempeñará como showrunner del programa que estará ambientado en el presente.