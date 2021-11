Fotos del rodaje de Love and Thunder podrían entregar nuevos detalles sobre la relación de Thor y Jane Foster

Aunque fue una figura central en las primeras películas del dios del trueno, Jane Foster no ha aparecido en el MCU desde Thor: The Dark World (en Avengers: Endgame solo apareció en el viaje al pasado) y por ende su anticipado regreso en Thor: Love and Thunder tendrá que llenar varios espacios de la historia de la científica que entabló una relación con el Dios del Trueno.

Así, mientras ya está claro que de una forma u otra Jane se transformará en la Diosa del trueno, nuevas fotos del set de Thor: Love and Thunder tantean que la cuarta película del hijo de Odín podría entregar algunos detalles sobre qué ocurrió entre Jane y Thor antes de los eventos de Ragnarok y las cintas más recientes de los Vengadores.

Particularmente, como durante los últimos días se han desarrollado algunas filmaciones adicionales de Thor: Love and Thunder, a través de redes sociales comenzaron a circular varias imágenes que muestran a Chris Hemsworth y Natalie Portman caracterizados como Thor y Jane Foster con estilos bastante similares a Thor: The Dark World.

En las fotos, donde también se puede ver al director Taika Waititi, ambos personajes parecen estar en una cita y aparentemente están mirando anillos en una joyería además de probar unos aburridos completos.

Pero quizás lo más llamativo es que en otra tanda de fotos se puede ver a Thor solo frente a la vitrina de la misma joyería.

En ese sentido, como más allá de una escena eliminada no se ha ahondado en el quiebre entre Thor y Jane, ya hay quienes especulan que este rodaje podría ser parte de un flashback que no solo mostraría más de la relación entre el Dios del Trueno y la científica, sino que también se ha especulado con que incluso se podría apuntar a un fallido compromiso entre ambos.

Tengan en cuenta que días atrás Hemsworth y Portman filmaron escenas en un departamento con un vestuario distinto pero con la misma caracterización que Thor y Jane tienen en las fotos anteriores.

Pero por ahora eso son solo conjeturas y lo único claro es que Thor: Love and Thunder estará ambientada después de Avengers: Endgame y, además de contar con el regreso de Thor y Jane, involucrará a personajes como Valkyrie, Korg y el villano Gorr the God Butcher. Todo además de contar con cameos de los Guardianes de la Galaxia.

El estreno de Thor: Love and Thunder está fijado para julio de 2022.