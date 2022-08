Fotos del set anticiparían el regreso de Vincent D’Onofrio como Kingpin en la serie de Echo

En estos minutos Marvel Studios no solo está desarrollando el rodaje de Ironheart, sino que también continúa trabajando en las filmaciones de Echo, su nueva serie que seguirá la historia de Maya Lopez después de los eventos de Hawkeye.

Echo será protagonizada por Alaqua Cox como Maya Lopez y su premisa no solo incluirá otra aparición de Charlie Cox como Daredevil siguiendo sus participaciones en Spider-Man: No Way Home y She-Hulk, sino que también incluirá a Vincent D’Onofrio como Wilson Fisk/Kingpin para seguir la historia entre el villano y Echo que se comenzó a plantear en Hawkeye.

En ese sentido, mientras Marvel Studios ya había revelado una foto oficial para anticipar el regreso de Maya Lopez, esta semana comenzaron a circular un par de imagenes del rodaje que adelantarían una de las apariciones de D’Onofrio como Fisk en la nueva serie del MCU.

Las fotos no entregan muchos detalles sobre la escena, sin embargo, es importante notar que el personaje está en un buen estado de salud y por ende de alguna forma esto estaría alejado del final de Hawkeye donde Maya le disparó a Kingpin y, si Marvel Studios decide seguir los cómics, implicaría que Fisk tendrá su visión afectada al menos por un tiempo.

Pero mientras por ahora solo podemos especular en torno a estas fotos, cabe señalar que un rumor impulsado por el portal CosmicCircus dice que D’Onofrio estaba filmando una escena correspondiente a un flashback.

Echo se estrenará en 2023 mediante Disney Plus.