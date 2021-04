Fotos del set ofrecen los primeros vistazos a Matt Smith y Emma D’Arcy en House of the Dragon

Las primeras fotos de House of the Dragon ya están aquí. Si bien a comienzos de esta semana recién se anunció el inicio de la producción de la serie, durante este miércoles se revelaron las primeras fotos del rodaje de la precuela de Game of Thrones.

Concretamente desde Daily Mail dieron a conocer algunas imágenes de las grabaciones que se desarrollaron en la playa de Holywell Bay en Cornwall, Reino Unido, y que muestran a Matt Smith y Emma D’Arcy caracterizados como sus personajes.

De acuerdo a lo que se ha revelado hasta ahora, Smith dará vida al Príncipe Daemon Targaryen mientras que D’Arcy será la Princesa Rhaenyra Targaryen.

Pese a que por ahora esas son las únicas fotos del elenco, Daily Mail dice que la producción de House of the Dragon también está rodando en un castillo ubicado en Cornwall.

House of the Dragon se presentará como una precuela de Game of Thrones ya que estará ambientada 300 años antes de los eventos de esa serie para contar una historia enfocada en la Casa Targaryen.

Esta serie fue creada por George R.R. Martin junto a Ryan J. Condal y ese último además se desempeñará como showrunner junto a Miguel Sapochnik.

El estreno de House of the Dragon está fijado para 2022.