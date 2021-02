Fotos del set ofrecen un mejor vistazo a la revelación sobre Vision en WandaVision

Esta semana Marvel Studios anunció que después del último episodio de WandaVision dará pie a su nueva serie documental, Assembled, con un capítulo enfocado en el detrás de escenas de aquella producción.

Sin embargo, durante este martes a través de redes sociales se dieron a conocer varias fotos filtradas que precisamente muestran distintos acercamientos a los sets que se diseñaron para la serie sobre Wanda Maximoff y The Vision.

Estas fotos no contemplan revelaciones sobre los capítulos que están por venir, sin embargo, contienen un nuevo acercamiento a una importante revelación sobre Vision que ocurrió en los episodios anteriores.

Por lo tanto, si no están al día con WandaVision, a continuación encontrarán spoilers de la serie.

En el quinto capítulo de WandaVision se reveló que en algún punto entre los eventos de Avengers: Infinity War y el final de Avengers: Endgame el cuerpo de Vision fue trasladado hasta el cuartel principal de S.W.O.R.D.

El cuerpo de Vision permaneció en ese lugar hasta que Wanda irrumpió para rescatarlo poco antes del inicio de la trama de WandaVision y aunque en la serie esto fue revelado por Tyler Hayward para pintar a Maximoff como una villana, el video de la entrada de Wanda también destapó que la organización había descuartizado a Vision y aparentemente estaba estudiando su cuerpo.

Como WandaVision aún no cuenta todo lo que pasó durante ese día, hay muchos antecedentes al respecto que no están claros. No obstante, mientras esperamos esas respuestas las fotos del set de la serie que fueron publicadas durante este martes muestran un mejor acercamiento al destrozado Vision en el cuartel de S.W.O.R.D.

Si bien la foto de Vision es lo más llamativo, el resto de las imágenes del set de WandaVision que se revelaron durante esta semana también contemplan a la casa de la pareja titular a través de la décadas, la pieza para Billy y Tommy cuando eran bebés, y un video de cómo se realizó el truco de los platos en el primer episodio.

WandaVision tendrá nueve capítulos, por lo que la serie ya está en su recta final con el estreno del séptimo episodio planificado para este viernes 19 de febrero.