Fotos del set revelarían el primer vistazo Soldier Boy en la tercera temporada de The Boys

The Boys finalmente comenzó las filmaciones de su tercera temporada durante la semana pasada y aunque el elenco y el equipo de la serie se encargaron de anunciar el inicio del rodaje con varias fotos, inevitablemente durante el fin de semana surgieron imágenes de la producción del programa.

Particularmente durante sábado pasado se dieron a conocer algunas imágenes que ofrecerían el primer vistazo a Soldier Boy en la serie.

Como recordarán, Soldier Boy es un personaje que debutará en la tercera temporada de The Boys y será interpretado por Jensen Ackles (Supernatural). Si bien todavía no hay mucha claridad respecto a lo que establecerá la serie, se sabe que Soldier Boy es un personaje que participó en la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en el primer superhéroe con estatus de celebridad.

En ese sentido, las fotos del set muestran a Soldier Boy (aparentemente interpretado por un doble de Ackles) ingresando al estreno de Dawn of the Seven, la película del malvado grupo de superhéroes que filmó durante la segunda temporada.

Lamentablemente las fotos no son muy claras pero tantean cómo podría lucir el traje del personaje y reafirman que su debut no tardía muchos episodios.

Pese a que por ahora eso es todo lo que se ha visto de Soldier Boy, el showrunner de The Boys, Eric Kripke, también compartió algunos pósters de Dawn of the Seven remarcando que la serie filmó el estreno de esa cinta ficticia durante el fin de semana pasado.

La tercera temporada de The Boys todavía no tiene una fecha de estreno, pero recientemente sumó a su equipo a Meredith Glynn, David Reed y Jim Michaels, tres productores y guionistas que habían trabajado en Supernatural por lo que Kripke y Ackles no serán los únicos vinculados a esa serie en la popular apuesta de Amazon.