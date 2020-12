Francis Ford Coppola lamentó que las películas de Star Wars marcaran la carrera como director de George Lucas

George Lucas probablemente es uno de los directores más reconocidos del mundo, pero a lo largo de su carrera solo ha comandado un puñado de películas que incluyen a THX 1138, American Graffiti, Star Wars, Star Wars: Episode I - The Phantom Menace, Star Wars: Episode II - Attack of The Clones y Star Wars: Episode III - Revenge of The Sith.

Pero, aunque para los fanáticos del director eso y sus créditos como productor y guionista son suficientes, Francis Ford Coppola lamentó que Lucas no se dedicara a dirigir otros proyectos después del éxito de Star Wars.

En una reciente entrevista con Vulture, Coppola contó siente tristeza porque su amigo y protegido, George Lucas, no realizó otros proyectos como director y su carrera quedó marcada por la cinta original de su famosa franquicia y las precuelas.

“Bueno, creó algo que trajo alegría, felicidad y placer, e incluso algo de sabiduría, a mucha gente”, comentó Coppola a ser consultado sobre sus impresiones de Star Wars. “Cualesquiera que sean los beneficios que (Lucas) obtuvo de ello, se lo merece y es bienvenido. Si siento tristeza es que no hizo las otras películas que iba a hacer. George es verdaderamente una persona brillante y talentosa. Basta con mirar American Graffiti y ver toda la innovación. Deberíamos haber tenido más”.

Desde Vulture continuaron preguntándole al director de El Padrino si Lucas estaba al tanto de su opinión y el respondió afirmando que creador de Star Wars lo sabía.

“Oh sí. Él sabe. Estoy en un punto en el que ya no puedo mencionarlo”, comentó Coppola. “Pienso en él como un hermano menor. Los mayores tenemos que celebrar el éxito (de los más jóvenes). Reconozco que mi hija, Sofía, es, en cierto modo, más exitosa que yo, y la gente está más interesada en lo que ella hará a continuación que en (lo que voy a hacer a continuación). Así es como debería ser”.

George Lucas dirigió su última película de Star Wars en 2005 con Revenge of The Sith y, aunque tenía ideas para las secuelas de la franquicia, poco tiempo atrás contó que decidió vender Star Wars a Disney para disfrutar de su familia y dejar atrás las presiones que implica trabajar en la saga.