“Fue una decisión creativa intencional”: HBO Max defendió la oscuridad del episodio más reciente de House of the Dragon

Desde que HBO Max estrenó el séptimo capítulo de la primera temporada de House of the Dragon durante el domingo pasado se han multiplicado los reclamos sobre lo que algunos espectadores percibieron como una oscuridad innecesaria y que obstruía la visualización de algunas escenas en el episodio titulado “Driftmark”.

Pero aunque algunos no tardaron en comparar esos reclamos con aquellos que emergieron tras la emisión de ciertos episodios del ciclo final de Game of Thrones, HBO Max se cuardó con la propuesta de House of the Dragon.

A través de Twitter un usuario señaló que le pediría una disculpa al streaming por lo oscuro del episodio y la cuenta oficial de soporte de HBO Max indicó que aquel no era un problema, sino que una decisión creativa de los responsables de la nueva serie de Westeros.

“Agradecemos que nos hayas contactado acerca de una escena nocturna en House of the Dragon: Episodio 7 que aparece oscura en su pantalla. La iluminación tenue de esta escena fue una decisión creativa intencional. ¡Gracias!”, indicaron.

Pese a que esta es una respuesta en redes sociales, perece que la justificación de la escena es algo estandarizado ya que el soporte de HBO Max respondió a otros reclamos similares de la misma manera.

House of the Dragon estrenará su octavo episodio este domingo mediante HBO Max.