Gabriel Luna interpretará a Tommy en la serie de The Last of Us

El elenco de la serie de The Last of Us sigue tomando forma. Varias semanas después de que se revelara que Pedro Pascal y Bella Ramsey protagonizarán esta historia como Joel y Ellie, respetivamente, ahora se anunció que Gabriel Luna también será parte del programa.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, el actor conocido por sus papeles en Terminator: Dark Fate y Agents of S.H.I.E.L.D dará vida a Tommy, el hermano de Joel.

En los videojuegos que inspirarán a la serie, Tommy es un personaje secundario y por ahora todo lo que se ha establecido de su caracterización en el programa es que será “un ex soldado que mantiene un sentido de idealismo y esperanza en el mundo postapocalíptico”.

La serie de The Last of Us será escrita y producida por Craig Mazin (Chernobyl) junto a Neil Druckmann, el escritor y director creativo del juego.

Este proyecto se está desarrollando con miras a un estreno en HBO y se espera que comience sus filmaciones en julio.