Gabriel Osorio, guionista y director del corto “In the stars” en Star Wars Visions 2: “El hecho de que no sea canon te libera de esas cadenas”

Finalmente se ha estrenado la segunda temporada de Star Wars Visions, la serie de cortos basados en el universo de Star Wars y entre los cuales se encuentra “In the stars”, un corto escrito y dirigido por Gabriel Osorio de Punkrobot, quien también es conocido por ser el director de Historia de un Oso, el corto animado chileno ganador de un Oscar.

Sobre este proceso y cómo fue la experiencia es que tuvimos la oportunidad de hablar con el director, quien además nos detalló como se intentó llevar la perspectiva Latinoamericana al universo de Star Wars, así como el hecho de trabajar sin estar atados por las cadenas que en ocasiones suponen el canon establecido.

¿Cómo fue que te enteraste de que harías un corto para Star Wars: Visions?

Fue un proceso paulatino. Partimos en conversaciones con Lucasfilm primero como para conocernos, para que conocieran la productora, saber que hacíamos, en qué estábamos. Ellos ya conocían Historia de un Oso y creo que fue ese fue el link que nos conectó. Y después de a poco de una conversación nos invitaron a proponer una historia. A ver, no es como que nos invitaron a participar de inmediato. Siento que hay un proceso de selección. Entonces nosotros preparamos un pitch, que es como contar la historia con algunas imágenes, como cinco ilustraciones y contar qué es lo que queremos hacer. Entonces, claro, nosotros preparamos varias historias, las fuimos filtrando hasta que llegamos a una que de verdad cumplía con lo que nosotros sentíamos que era Star Wars desde Latinoamérica. Y esa fue la historia que les presentamos. Y después de un mes nos dieron el vamos y ahí fue como noticia oficial, “Este proyecto comienza ahora” y fue como un sueño, o sea, una realidad de partida como fan uno siempre sueña con poder participar o hacer algo para el universo de Star Wars, pero que además ese algo tenga que ver contigo, como cuéntame una historia que te represente, era como cumplir un sueño doble.

¿Y cómo se llegó a la idea tras este corto? Me comentabas que un poco como una visión del mundo de Star Wars pero desde la perspectiva de Latinoamérica

Claro, eso es lo que en el fondo busca la segunda temporada, como poder celebrar esta diversidad de historias que hay desde distintas partes del mundo y como se interpreta el universo de Star Wars desde distintas partes del mundo. Entonces, de alguna manera nosotros lo primero que hicimos cuando nos sentamos a escribir con el equipo de socios, a pensar en la idea, fue como: “¿Qué es lo que para nosotros define a Star Wars?” y al mismo tiempo qué es lo que tiene en común, qué es lo que nos define como chilenos y que nos definen como latinoamericanos también.

Entonces, desde ahí hay varias ideas que empiezan a surgir, pero para mí la más importante fue como Star Wars tiene en común que todos los personajes siempre se tratan en su centro, más allá de los sables láser, de las batallas, que a mí me encantan, pero en su centro siempre trata de familias que son separadas debido a una fuerza que, como ya sea este imperio, esta colonización que llega con esta fuerza omnipotente. Entonces para mí fue como ya, tenemos esta historia de una familia separada, que en Latinoamérica tenemos por montones y ahí fue como naturalmente llegando la inspiración de los pueblos latinoamericanos del sur de la Patagonia, que también sufrieron este genocidio que fue hace menos de 100 años. Todavía está sucediendo. Y al mismo tiempo sentir que esa es una historia que no es lo suficientemente conocida. Teníamos la posibilidad de abrir esa conversación y de que algo, que por ejemplo, a mí no me enseñaron en el colegio, más gente se sienta interesada por ver, por conocer. Fue así como llegamos a la historia de estas dos hermanas que pierden a su mamá.

Esto que comentabas... de las dos hermanas, de los pueblos está muy patente en el capítulo en el diseño de los personajes, las pinturas. ¿Cómo fue un poco el proceso creativo?

Yo creo que cuando encontramos esa inspiración, hablar de un poco de este genocidio que ocurrió en ese punto, empezamos a crear todo un proceso de desarrollo del personaje, fuimos a la Patagonia, viajamos con el equipo creativo para inspirarnos en las texturas, del entorno. Harto de los personajes está diseñado incluso, por ejemplo, si te fijas en el pelo de las protagonistas, son algas que están en el estrecho de Magallanes. Entonces fue un proceso bien bonito de conectarnos con nuestras raíces en el fondo.

Cómo es el hecho de trabajar en un universo tan grande como el de Star Wars, que tiene un sinfín de productos en todos los formatos, pero a la vez no estar ligado a las cadenas que pueden suponer un canon establecido

Yo creo que es parte del encargo que nos hacen desde Lucasfilm y que justamente algunas personas lo ven como algo negativo, que dicen: “ahh, pero no es canon”. Para mí eso es la genialidad de la temporada y del concepto de Visions en general. El hecho de que no sea canon, para ti como creador, te libera de esas cadenas. Entonces ya no tengo que estar pendiente de que esto no puede pasar porque el personaje hizo tal cosa en esta película, no tengo ese margen. Soy como libre de crear la historia que yo quiero. Entonces, al mismo tiempo, dentro de las limitaciones, también la idea era no ocupar personajes como conocidos, sino que crear nuevos personajes como expandir el universo. Entonces fue realmente como un sueño y para nosotros fue muy satisfactorio poder realizar este guion de una historia que para nosotros es relevante y que además es parte de un universo que me encanta.

Uno de los elementos que me llama la atención es que el capítulo deja de lado uno de los elementos más habituales de Star Wars como el sable láser. Acá no está, aparece la fuerza, sí, pero la historia es mucho más humana, mucho más cercana a la relación de estas dos hermanas ¿Por qué se decidió de esta forma?

Sí, eso es una pregunta que también nos hicimos: ‘¿Pero cómo no van a haber sables láser?”, quizás sin sable láser no es Star Wars, y ahí es cuando nos empezamos a preguntar qué es lo que realmente hace que algo sea de Star Wars. Y Star Wars es más que los sables láser. Es lo que yo siento que está en el corazón del personaje. Yo creo que va más por lo de la fuerza, como eso que está dentro, está como energía vital, digamos que es más mística y que como que todos nos podemos conectar con ese concepto.

Entonces creo que al acercarnos desde ahí también el paralelo era, ya a ver, pensemos si podemos poner un Jedi, pero es un pueblo que está alejado del centro de la galaxia, está alejado, no conocen a los Jedi, cómo van a tener sables láser. Entonces, siendo coherente con la historia para nosotros que no usen el sable láser representa un poco que es un pueblo el que no ha tenido contacto con el resto de la civilización. Entonces eso era un elemento que era importante narrativamente. Pero eso no implica que no puedan tener la fuerza, porque la fuerza también está en toda la galaxia.

Otro aspecto que llama la a tención del episodio, es su estilo visual, esta animación se decidió desde un comienzo, fue algo que se trabajó en el camino o cómo fue que se llegó a este?

Desde un principio, desde que partimos con el pitch y con la idea, y también tiene que ver con un estilo que yo en lo personal soy muy fan. Si tu miras Historia de un Oso es 3D pero tiene como hartos guiños al stop motion. A mí en lo personal me gusta la obra donde se ve como la mano humana, como que está hecho por alguien, como que se ven los detalles, la textura, se nota como la historia del objeto. Y me pasa de repente con películas de Dreamworks, Pixar, que son obras increíbles, pueden ser super sintéticas, como súper perfectas, y creo que eso tiene, obviamente tiene su valor y su espacio, pero para mi como latinoamericano mi identidad va por otro lado, como que siento que la identidad nuestra tiene que ver con aceptar esa imperfección, con más que aceptarla, tomar la imperfección de algo hecho a mano y hacerlo como una cualidad, no un defecto.

Cuáles son tus principales influencias al momento de trabajar? ¿Y sientes que tuviste alguna influencia en particular al momento de realizar el capítulo?

Bueno, influencias hay de todo tipo, desde filósofos, qué sé yo, pero. Pero a nivel como directo de animación, para mí siempre la animación de lo que hace Miyazaki, Ghibli, es como una influencia súper importante a nivel general. Pero a nivel del corto nos dejamos influenciar harto por todo lo que es el tanto el arte de los pueblos originarios de la Patagonia, Kawésqar, Selk’nam, Tehuelche, como también por los paisajes de la Patagonia, eso fue como una inspiración y una referencia que tratamos de rescatar en la historia.

Para terminar, me gustaría preguntarte sobre lo que se viene, ¿Te gustaría volver a trabajar con ellos? ¿Existe alguna posibilidad de volver a colaborar?

Nosotros felices de volver a colaborar. Ahora, por lo pronto, nosotros ahora estamos concentrados en sacar adelante la serie que estamos haciendo, que se llama Wow Lisa que es Preescolar y el largometraje inspirado en Historia de un Oso, que es nuestro primer largometraje. Así que esos son nuestros siguientes pasos como productora.

Star Wars Visions ya se encuentra disponible en Disney+, con el episodio In the stars, siendo el tercero de la temporada.