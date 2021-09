Gavin O’Connor dice que abandonó Suicide Squad 2 porque DC quería que fuera una comedia

Antes de que James Gunn se posicionara como el director y guionista de la próxima película de la Task Force X, Warner Bros y DC estaban trabajando en otra cinta de Suicide Squad de la mano de Gavin O’Connor.

En 2017 y siguiendo al estreno de la versión cinematográfica de Suicide Squad de David Ayer, se reveló que O’Connor estaba desarrollando un guión e incluso podría dirigir una secuela de aquella película. Por supuesto, ese proyecto no prosperó y en última instancia la Task Froce X recién regresó al cine de la mano de la película de James Gunn.

No obstante, O’Connor aún no se olvida del proyecto y en una reciente conversación con el podcast de The Playlist señaló que su secuela de Suicide Squad no habría prosperado debido a un cambio en las ambiciones de DC.

“Lo que sucedió allí fue que hice un trato para escribir un guión y ellos sabían lo que estaba escribiendo. A ese nivel, con ese tipo de películas, con ese presupuesto, nadie se va y escribe algo sin explicar lo que va a ser la película“, señaló O’Connor. “Y a todo el mundo le pareció bien”.

“Lo que sucedió fue que durante la última parte de la escritura del guión hubo un cambio de régimen completo en DC, y cuando eso sucedió, querían que fuera una comedia”, agregó. “Y yo dije: ‘No estoy escribiendo una comedia’. Quiero decir, era divertida, pero no es un festival de yuk. Y el nuevo régimen quería una película diferente a la que estaba escribiendo”.

O’Connor continuó explicando que aún no ve The Suicide Squad y remarcó que a futuro pretende enfocarse en proyectos propios en lugar de cintas basadas en personajes de cómics.