Gen V será el título oficial del spin-off de The Boys

Amazon Prime Video finalmente resolvió uno de los misterios más molestos sobre el spin-off de The Boys. Esta semana y para contentar a todos los fanáticos que tendrán que soportar un viernes sin nuevos episodios de la serie principal, el streaming confirmó el título de su nuevo proyecto live-action ambientado en el mundo de Homelander y compañía.

Aunque durante un tiempo se planteó que este spin-off de The Boys podría llamarse The Boys Presents: Varsity, mediante un video promocional ahora se confirmó que el programa se llamará Gen V, un título que no solo hace referencia a la edad de sus protagonistas sino que probablemente también es un guiño al Compuesto V, la sustancia que crea a los superhéroes en el mundo de la serie.

Al igual que The Boys, Gen V será una apuesta de Categoría R por lo que en el registro que podrán ver a continuación sus protagonistas prometen que además de historias propias de la época universitaria como dramas amorosos y competencias académicas esta apuesta contará con sangre y todo el estilo violento del programa inspirado en los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson.

Gen V será protagonizada por Jaz Sinclair (Chilling Adventures of Sabrina), Chance Perdomo (Chilling Adventures of Sabrina), London Thor (Shameless), Derek Luh (Shining Vale), Patrick Schwarzenegger (The Staircase), Sean Patrick Thomas (For All Mankind) y Marco Pigossi (Brazil’s Invisible City), entre otros. La serie contará con Michele Fazekas y Tara Butters como showrunners y se espera que su trama cuente con cameos de algunos miembros del programa principal además de abordar algunas de las tramas de la tercera temporada.

Prime Video aún no fija una fecha de estreno para Gen V, pero la serie ya está desarrollando su rodaje.