Generation Zero: Gods Among Us ya no figura en los planes de DC para el Free Comic Book Day

En febrero de este año, DC Comics anunció con bombos y platillos que en el marco del próximo Free Comic Book Day (FCBD) lanzaría Generation Zero: Gods Among Us, un nuevo cómic que posteriormente se reveló que daría pie a una serie llamada Generations, la cual exploraría las distintas etapas de héroes que componen al Universo DC.

Pero todo cambió cuando la contingencia provocada por el COVID-19 suspendió los lanzamientos de cómics y el Free Comic Book Day 2020, que estaba fijado para el pasado mes de mayo, tuvo que ser suspendido.

En ese escenario y tras la salida de Dan DiDio, se comenzaron a multiplicar las interrogantes sobre el evento Generations. Todo mientras los títulos que se suponía que tenían que presentarse mensualmente brillaban por su ausencia en las solicitudes de la editorial.

Así, si bien hasta ahora no se ha anunciado nada respecto a los cinco one-shots que conformarán la apuesta principal de Generations, desde Newsarama cuentan que Generation Zero: Gods Among Us no será parte de los nuevos planes de DC para el Free Comic Book Day 2020.

“Se han anunciado los planes completos y revisados para los esfuerzos del Free Comic Book Day de este año y el título de inauguración del evento, Generation Zero: Gods Among Us de DC, ya no es un libro de FCBD ... ni está en el calendario”, señala ese medio.

Por ahora se desconoce qué pasará con la iniciativa Generations a futuro, pero es preciso señalar que un tiempo atrás Scott Snyder (Dark Nights: Death Metal) dijo que, tras la salida de DiDidio, DC estaba realizando cambios en sus planes a futuro.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, la nueva edición del Free Comic Book Day se extenderá desde el 15 de julio al 9 de septiembre e incluirá 45 títulos de editoriales como Marvel, DC, Image, Dark Horse y Boom! Studios.