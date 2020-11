George Clooney descarta volver a la capucha de Batman: “No pidieron a mis tetillas”

La próxima película de The Flash protagonizada por Ezra Miller tendrá una particularidad no menor: además de incluir el concepto del multiverso, también contará con el retorno de Michael Keaton al rol de Batman.

De ahí que no pocos fans tienen la expectativa, probablemente infundada, de que otros actores del pasado también vuelvan a los roles superheroicos que interpretaron, incluyendo al resto que dio vida al hombre murciélago en la pantalla grande.

Pero por ahora al menos uno de ellos remarcó que ni siquiera recibió una llamada, por lo que tiene claro que en su futuro no está volver a la capa y la capucha. En una entrevista con la más reciente edición de la revista Empire, George Clooney de hecho descartó volver al rol que dio vida en la infame Batman & Robin de 1997 dirigida por Joel Schumacher.

Clooney, riéndose ante la consulta, planteó que: “¡No me llamaron! De alguna forma, no tuve esa llamada. No pidieron mis tetillas”.

“Escucha, hay algunas cosas que nunca sabes. Esta, lo sé [se ríe]”, agregó el actor descartando toda posibilidad.

Durante los últimos meses, un blog de fans desconfiable postuló que Michael Keaton no era el único que volvería. En un reporte que se viralizó ampliamente, planteaban que todos los actores que interpretaron a Batman, incluyendo a Christian Bale, habían sido contactados para participar en The Flash. En ese sentido, estas palabras de George Clooney ayudan a poner paños fríos a esa clase de rumores.