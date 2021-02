George R.R. Martin está trabajando en una adaptación de Roadmarks para HBO

George R.R. Martin está trabajando en un nuevo proyecto para HBO pero, aunque esta iniciativa involucra dragones, no tiene nada que ver con el mundo de Game of Thrones.

De acuerdo a Deadline, el autor de la saga “Canción de hielo y fuego” está involucrado en una adaptación de la novela Roadmarks de Roger Zelazny.

Esta serie está siendo desarrollada por Kalinda Vazquez (Strek: Discovery, Fear The Walking Dead), quien se desempeñará como guionista y showrunner del proyecto mientras Martin será productor ejecutivo de la apuesta amparada por HBO y WarnerMedia.

Martin era amigo de Zelazny, por lo que comentó que está entusiasmado de trabajar en esta adaptación de Roadmarks.

“Mi carrera en la televisión comenzó en 1985 cuando adapté Last Defender of Camelot de Roger Zelazny para The Twilight Zone. Roger fue un amigo, un mentor y uno de los mejores escritores de ciencia ficción que jamás hayan existido. Fue un honor poder llevar su trabajo a la televisión. Es por eso que estoy tan emocionado de ser parte de la adaptación de la novela Roadmarks de Roger para HBO”, señaló Martin. “Tenemos un gran libro, un gran guionista en Kalinda Vasquez y los ingredientes de un programa maravilloso y original. Espero un viaje largo y emocionante”.

Si no están familiarizados con la historia de Roadmarks, cabe señalar que el libro tiene como un elemento central a una carretera que permite viajar a través del tiempo.

“El Camino va desde el pasado inimaginable hasta el futuro lejano, y quienes lo recorren tienen acceso a los desvíos que conducen a todos los tiempos y lugares, incluso a las corrientes temporales alternas de historias que nunca sucedieron”, dice la descripción del libro en Amazon. “Nadie sabe por qué los Dragones de Bel’kwinith hicieron el Camino, o quiénes son. Pero el Camino siempre ha estado ahí y para quienes sepan encontrarlo, ¡siempre lo estará!”

La adaptación de Roadmarks aún no tiene una fecha de estreno.