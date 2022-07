George R.R. Martin quiere que la franquicia de Game of Thrones sea como el Universo de Marvel Studios

Aunque hasta ahora el único spin-off que ha prosperado es House of The Dragon, el plan de HBO y George R.R. Martin es que la franquicia de Game of Thrones continúe creciendo más allá de la exitosa serie que se emitió entre 2011 y 2019.

En ese sentido, mientras hay planes para una secuela de Game of Thrones enfocada en Jon Snow y aún se estaría trabajando en proyectos animados o centrados en otros aspectos de la saga, en una reciente entrevista el propio George R.R. Martin explicó cómo le gustaría que fuese este potencial universo basado en Canción de Hielo y Fuego.

Durante una conversación con The Hollywood Reporter, Martin indicó que le gustaría que la franquicia de Game of Thrones sea como el Universo de Marvel Studios. Pero eso no implica que el creador quiera realizar grandes crossovers tipo Avengers: Endgame, sino que buscaría plasmar una variedad de historias.

“El MCU tiene a Los Vengadores, pero también tienen algo poco convencional como WandaVision”, dijo Martin. “Eso es lo que espero que podamos hacer con estos otros programas de Game of Thrones, para que podamos tener una variedad que muestre la historia de este mundo. Hay un número limitado de veces en las que puedes competir por el Trono de Hierro”.

Aunque House of The Dragon efectivamente mostrará otra disputa por el Trono de Hierro, es interesante que Martin esté al tanto de que esa no puede ser la tónica de la saga.

No obstante, pese a que parece que el MCU sería un modelo a seguir para el autor, Martin no quiere tener un papel similar al que tuvo Stan Lee en esa franquicia.

Después de todo, en el mismo artículo el autor reflexionó sobre el papel de los creadores de Star Wars, Star Trek y el co-creador de varios personajes de Marvel en las respectivas franquicias basadas en sus ideas.

“A veces me siento y trato de averiguar quién diablos soy en todo este escenario”, comentó Martin. “¿Soy George Lucas? ¿Soy Gene Roddenberry? ¿Soy Stan Lee? ¿Cómo me relaciono con esta propiedad intelectual? Porque esas son tres historias diferentes en cuanto a dónde terminaron”.

“No sé (quién me gustaría ser)”, agregó el autor. “No Stan Lee al final. No tenía poder, ni influencia. No estaba escribiendo ninguna historia. No podía decir: ‘No hagas este personaje’. Solo era una persona amigable que traían a las convenciones y que hacía cameos. Ser marginado del mundo y los personajes que creaste, eso sería difícil”.

¿Cómo resultará el plan para la expansión de Game of Thrones y qué papel tendrá Martin en eso? Por ahora solo sabemos que el autor ayudó a desarrollar House of The Dragon por lo que suceda con esa serie a partir de su estreno el 21 de agosto probablemente será relevante para el futuro televisivo de Westeros.