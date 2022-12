George R.R. Martin reveló que algunos proyectos para spin-offs de Game of Thrones están en suspenso

En estos minutos lo único confirmado para la franquicia de Game of Thrones es una nueva temporada de House of the Dragon que debería comenzar sus filmaciones a inicios del próximo año. Pero aunque por ahora no hay garantías al respecto, por cortesía de varios reportes sabemos que HBO también está trabajando en otros spin-offs de Game of Thrones que incluyen desde una adaptación de Tales of Dunk and Egg hasta una serie secuela enfocada en Jon Snow.

Si bien es probable que no todos esos proyectos se concreten y algunos de ellos queden en el camino, recientemente George R.R. Martin entregó una actualización que no es muy alentadora para el futuro de la franquicia de Game of Thrones. Después de todo, mediante su blog el autor de “Canción de Hielo y Fuego” reveló que pese a que algunos spin-off están avanzando de buena manera, otros han sido “archivados” y pese a que él siente que no están cancelados su destino está en suspenso.

Ante todo en la publicación más reciente de “Not a Blog”, Martin reforzó que sigue trabajando en Vientos de Invierno y señaló que los recientes movimientos en HBO por cortesía del mandato de Warner Bros Discovery han afectado el avance de los proyectos ligados a Game of Thrones.

“Me tomé unos días libres por vacaciones, lo confieso. Me da vergüenza, supongo. Pero ahora estoy de vuelta en la mina de sal, trabajando... trabajando en tantas malditas cosas, que mi cabeza pronto puede explotar”, escribió el autor. “Sí, Vientos de Invierno, sí, sí. Y House of the Dragon, la segunda temporada. Y varios de los otros programas sucesores que estamos desarrollando con HBO. (Algunos de ellos se están moviendo más rápido que otros, como siempre ocurre con el desarrollo. Ninguno ha recibido luz verde todavía, aunque esperamos... tal vez pronto. Un par se ha archivado, pero no estoy de acuerdo con que estén muertos. Puedes sacar algo del estante tan fácilmente como puedes ponerlo en el estante. Todos los cambios en HBO Max nos han impactado, ciertamente)”.

Tengan en cuenta que aunque como bien señaló Martin ninguno de estos proyectos cuenta con una luz verde oficial, los spin-off de Game of Thrones que siguen en pie incluyen a Tales of Dunk and Egg, una secuela de Game of Thrones enfocada en Jon Snow, 10,000 Ships, 9 Voyages y algunas producciones animadas.