Ghost of Tsushima se convierte en el juego original first-party de más rápida venta en la PS4

Ghost of Tsushima se ha convertido en el juego first-party de PlayStation 4 con una IP original de más rápida venta con 2,4 millones de unidades vendidas en sus primeros tres días.

A través de la cuenta de Twitter de PlayStation es que fue dada a conocer la marca lograda por el juego de Sucker Punch, el primero que lanzan desde InFamous Second Sond y First Light.

Comparando, en el caso de Horizon Zero Dawn, que también tuvo un gran éxito, este vendió 2,6 millones de unidades en sus dos primeras semanas.

De todas formas el juego quedó bastante lejos del título de más rápida venta de la consola, que corresponde a The Last of Us 2, el cual vendió más de cuatro millones de copias en sus primeros tres días.

Cabe mencionar que el juego se ha vuelto bastante popular en Japón, donde se ha convertido en el título más vendido de la semana con 212.915 unidades, según reporta Famitsu.

El juego de esta forma se ha convertido se ha convertido en el exclusivo de PS4 que más ha vendido durante su semana de lanzamiento en el país asiático, superando las 185.909 copias vendidas de Death Stranding.