Warner Bros. reitera que Gotham Knights llegará este 2022 aunque aún se desconoce la fecha exacta

Desde Warner Bros. Aún no entregan información de sus próximos lanzamientos, sin embargo, todo parece apuntar a que el calendario dado se cumplirá y este año llegarán juegos como Hogwarts Legacy y Gotham knights.

Si hace unos días desde la compañía ya reiteraban -ante los rumores de retraso- que el juego basado en el mundo de Harry Potter llegaría este año, ahora el CEO de WarnerMedia, Jason Kilar, salió a mencionar que los juegos mantendrán su estreno para este 2022.

Kilar publicó a través de Twitter algunas de las novedades para la compañía este año, mencionando dos juegos Hogwarts Legacy y Gotham Knights, por lo que hasta el momento todo se mantendría bien con el desarrollo de los títulos.

Otro juego de Warner Bros., que se supone llegará este 2022 es Suicide Squad: Kill The Justice League, pero como no es mencionado, no se puede confirmar que su lanzamiento siga para este año, aunque no hay información que permita pensar lo contrario.