G.I. Joe: Wrath of Cobra, el nuevo videojuego que llegará en 2024

Con un lanzamiento fijado para el primer trimestre de 2024, tanto para Nintendo Switch como para PC, Mac y Linux, el estudio Maple Powered Games presentó un primer tráiler para un nuevo videojuego basado en G.I. Joe.

Bajo el título de “G.I. Joe: Wrath of Cobra”, el videojuego será una experiencia retro con diseño pixel art y secuencias de dibujos animados ochenteros que entrará directo en el terreno beat ‘em up, el género de clásicos como Final Fight y Cadillacs and Dinosaurs, para permitir que varios jugadores puedan colaborar para enfrentar a las fuerzas de Cobra.

Tomando control de personajes como Duke, Scarlett y Snake Eyes, el juego nos trasladará a diversas locaciones de la franquicia, incluyendo la Isla Cobra, mientras Johnny Gioeli - de las bandas Tee Lopes y Crush 40 - se encarga de la música de corte ochentero.

Vean el tráiler a continuación.