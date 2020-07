Giancarlo Esposito tanteó que Moff Gideon sería sensible a la Fuerza

[Spoilers de la primera temporada de The Mandalorian a continuación]

A lo largo de la historia de Star Wars la mayoría de los personajes que ha portado lightsabers han sido sensibles a la Fuerza de una forma u otra, y al parecer Moff Gideon no será la excepción.

En una nueva entrevista a propósito de su trabajo en Far Cry 6, Giancarlo Esposito le contó a Entertainment Tonight que su personaje de The Mandalorian podría estar conectado a Fuerza.

Como recordarán, al final de la primera temporada de The Mandalorian, Moff Gideon se apoderó del Darksaber, la mítica arma que ha marcado la historia de los mandalorianos. Obviamente Gideon usará esa arma para seguir incrementando su poder y no basta especular mucho para imaginar que probablemente entrará en juego en lo que venga en las aventuras del Mando y The Child.

En ese sentido, Esposito comentó que, además del emplear el Darksaber, Moff Gideon podría recurrir a la Fuerza en su próxima misión.

“Tener este sable significa que puedo usarlo y que puedo hacer mi propio trabajo sucio, que soy un luchador, soy un guerrero, eso es parte de mí, también crea la posibilidad de que sea, ya sabes, uno de los elegidos, ya sabes, como la posibilidad de tener eso”, señaló el actor. “Y para mí eso es algo que resulta muy interesante porque ¿es realmente ese héroe caído? ¿Es descendiente de Darth Vader? ¿Quién es él? ¿Qué es lo que quiere?”

“Él sabe todo sobre todo, y tendrán que esperar para averiguarlo”, añadió. “En realidad también es bastante bueno con ese darksaber”.

La segunda temporada de The Mandalorian aún pretende estrenarse en octubre a través de Disney Plus, un streaming que aún no está disponible en América Latina.