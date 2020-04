Godspeed volverá a The Flash en un episodio marcado por Crisis en Tierras Infinitas

Justo un episodio antes del anticipado final de la sexta temporada de The Flash, Godspeed regresará para complicar la vida de Barry Allen.

Según adelanta la nueva sinopsis para el episodio número 18 de la sexta temporada de The Flash, en el capítulo titulado “Pay the Piper", Barry deberá forjar una incomoda alianza con Hartley Rathaway/ The Pied Piper para detener al villano que se presentó por primera vez en el quinto ciclo de la serie.

No obstante, Rathaway ya no estará en buenos términos con Allen y en la lucha contra Godspeed se revelará que la historia de The Pied Piper sufrió una serie de cambios a raíz de Crisis en Tierras Infinitas.

En particular la sinopsis dice:

“Godspeed y Pied Piper regresan- Cuando Godspeed regresa, Barry (Grant Gustin) recurre a Hartley Rathaway (estrella invitada Andy Mientus) en busca de ayuda. Sin embargo, las cosas se ponen tensas rápidamente después de que Barry se da cuenta de que uno de los cambios de Crisis es que The Flash y Pied Piper ahora son enemigos. Mientras tanto, Iris (Candice Patton) intenta escapar de la dimensión espejo”.

Si bien la descripción del episodio deja un espacio para la interpretación respecto cómo se desarrollarán los eventos, en una entrevista con Entertainment Weekly el actor detrás de Flash, Grant Gustin, compartió más antecedentes al respecto.

"Es un episodio en el que veremos algunos cambios debido a la Crisis y Hartley Rathaway, (también conocido como) The Pied Piper, volverá”, dijo Gustin. “En ese episodio, Godspeed está de regreso”.

“Hartley realmente no es un amigo cuando regresa, pero Barry necesitará encontrar una manera de reconectarse con Hartley e intentar arreglar lo que Crisis cambió, detener a Godspeed y tratar de salvar la ciudad”, añadió el actor.

La última vez que Godspeed apareció en The Flash fue en el primer episodio de la sexta temporada, “Into the Void”, donde se reveló que Barry ya había capturado a varios clones de villano del futuro que solo eran capaces de emitir sonidos agudos.

En ese sentido, el rol de The Pied Piper sería fundamental para detener al malvado velocista y este episodio eventualmente podría explicar qué está pasando con Godspeed.

El episodio “Pay the Piper" de The Flash se estrenará el 5 de mayo en Estados Unidos.