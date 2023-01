Google se suma a la fiebre por The Last of Us y crea un ‘easter egg’ relacionado con la serie

La serie de The Last of Us se ha convertido en todo un éxito, y desde Google no se han querido quedar ajenos a esto, y han creado un ‘easter egg’ relacionado con esta.

Este ‘easter egg’, tiene relación con los responsables del apocalipsis en la serie, hablamos de los hongos, y es que al momento de buscar ‘The Last of Us’ en Google, aparecerá un pequeño hongo en la parte inferior de la pantalla.

Aunque en una primera instancia este se ve inofensivo, a medida que le vayamos haciendo click, es que este se comenzará a expandir por toda nuestra pantalla, y luego de unos cuantos clics es que ocupará gran parte de esta.

Cabe recordar que la serie de The Last of Us se ha convertido en todo un éxito, con el segundo capítulo superando en espectadores al primero en su debut.

Además, según se conoció recientemente, el episodio esconde una referencia a otro de los juegos de Naughty Dog, Uncharted.