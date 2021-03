Gore Verbinski dirigirá una adaptación de Sandkings de George R.R. Martin para Netflix

Un nuevo proyecto basado en los libros de George R.R. Martin está en desarrollo para Netflix. Lejos de los spin-offs de Game of Thrones y aparte de proyectos como la película de In The Lost Lands, desde Collider revelaron que Gore Verbinski (Rango, Piratas del Caribe: la maldición del Perla Negra) está trabajando en una nueva cinta basada en Sandkings.

Si no están familiarizados con Sandkings cabe señalar que esta publicación que también es conocida como Los reyes de la arena es un relato corto que fue publicado en 1979 y se centra en la historia de Simon Kress, un sujeto adinerado que colecciona animales exóticos y eventualmente adquiere un terrario de criaturas llamadas sandkings. No obstante, esos seres no se comportarán como Kress espera y finalmente solo le traerán problemas.

La existencia de esta película basada en Sandkings fue revelada por Verbinski en el marco de una entrevista donde contó que los proyectos en los que estaba trabajando incluían uno “basado en un cuento corto de George R.R Martin llamado Sandkings, que es este pequeño y brillante cuento retorcido que me encanta”.

En ese contexto, Verbinski además contó que Dennis Kelly, el creador de la versión original de Utopia, también esta involucrado en el guion de esta apuesta.

“Y estoy trabajando con un gran escritor, Dennis Kelly, que escribió la (Utopia) original. La serie original británica es brillante. Y Dennis está haciendo la adaptación, así que estoy un poco emocionado por eso“, agregó el director.

Hasta el momento la adaptación de Sandkings no cuenta con una fecha de estreno.