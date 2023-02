Greef Karga repasa la historia central de The Mandalorian en un nuevo clip de la tercera temporada

Cuando solo quedan un par de semanas para el estreno, Disney Plus reveló un nuevo acercamiento a la tercera temporada de The Mandalorian.

Este clip nos muestra una escena que correspondería al primer capítulo donde Gorgu y Din Djarin acuden ante Greef Karga.

Siguiendo los eventos de la segunda temporada, Greef Karga intenta convencer al mandaloriano de quedarse en Nevarro, pero su propuesta no recibe una buena acogida ya que el protagonista de la serie tiene otra misión. No obstante, Karga no comprende por qué sucede eso ya que mientras el público sabe que Din Djarin tiene que lidiar con todo el tema del darksaber y se reencontró con “Baby Yoda” en The Book of Boba Fett, para el personaje de Carl Weathers las aventuras del Mando y Gorgu ya habían terminado.

La tercera temporada de The Mandalorian se estrenará el 1 de marzo en Disney Plus y aquella trama de la serie que se completó en The Book of Boba Fett fue necesaria para evitar un reinicio según Jon Favreau.