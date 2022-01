Greg Daniels y Mike Judge están trabajando en el regreso de King of the Hill

Los planes para el regreso de King of the Hill siguen en pie. Si bien ya había pasado casi un año desde la actualización más reciente sobre los planes a futuro para esa producción, esta semana se reafirmó que Greg Daniels y Mike Judge están trabajando en una nueva entrega de la apuesta animada que originalmente se emitió entre 1997 y 2010.

Concretamente en un artículo de The Hollywood Reporter sobre la formación de Bandera Entertainment, la nueva compañía de animación de Daniels y Judge, se confirmó que los proyectos de esa empresa incluyen “al regreso del ex favorito de Fox, King of the Hill”.

Pero no esperen tener más detalles sobre ese “revival” en el corto plazo porque en la misma publicación se indicó que Daniels y Judge aún no estarían listos para hablar sobre esta iniciativa.

En es sentido, solo queda recordar que previamente se había planteado que este proyecto podría incrementar la edad de todos los personajes en 15 años. Todo mientras que de la mano de su nueva compañía, los creadores de King of the Hill también estarán involucrados en apuestas como la serie Bad Crimes para Netflix y una nueva producción desarrollada por Sacha Baron Cohen, entre otras iniciativas.