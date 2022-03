Guillermo del Toro criticó los cambios a la ceremonia de los Premios Oscar

Guillermo del Toro se sumó a las críticas contra la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas por su reciente decisión de excluir a ocho categorías de la transmisión en vivo de la próxima entrega de los Premios Oscar.

Durante su discurso de aceptación por el Premio al Logro Cinematográfico de la Asociación de Críticos de Hollywood, del Toro reflexionó sobre el estado actual de la industria del cine y aprovechó de abordar la decisión de la Academia que provocará que categorías como Mejor Corto Animado y Mejor Música original no sean presentadas durante la ceremonia que se desarrollará el 27 de marzo.

“Los nominados que tenemos aquí, la mayoría de los que tenemos aquí esta noche, (trabajaron) contra muchas, muchas dificultades y no hacemos (películas) solos”, dijo del Toro. “Las hacemos juntos, y la gente que las hizo con nosotros lo hizo arriesgándolo todo en una pandemia, presentándose, cumpliendo el día, un poco en un milagro”.

“Debo decir que si algún año era el año para pensarlo, este no es el año para no escuchar sus nombres en vivo en los Oscar. Este es el año para decirlos y decirlos fuerte”, añadió. “No deberíamos hacerlo este año; no deberíamos hacerlo nunca, pero no este año… Y debemos decir que este… 2021 fue un gran año para las películas”.

El trabajo del Toro está nominado en los Premios Oscar de este año de la mano de Nightmare Alley, una película que está en carrera en categorías como Mejor película, Mejor fotografía, Mejor diseño de producción y Mejor diseño de vestuario, por lo que esta exclusión de ocho categorías también impacta directamente a los colaboradores del cineasta.