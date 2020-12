Ha muerto el legendario dibujante Richard Corben

A los 80 años de edad ha fallecido Richard Corben, el emblemático dibujante underground que fue autor de obras como Den y Mundo Mutante, siendo ampliamente reconocido por su aporte a la revista Heavy Metal, lo que le valió ser adaptado posteriormente en uno de los segmentos de la película animada homónima de 1981.

Su esposa, Dona Corben, reveló que el dibujante falleció el pasado 2 de diciembre después de someterse a una cirugía cardíaca. “Su familia, amigos y fanáticos lo extrañarán muchísimo. Richard agradeció mucho el amor por su arte que ustedes, sus fans, demostraron. Su apoyo durante décadas significó mucho para él”, agregó en el comunicado.

En las grandes editoriales, Corben colaboró con el escritor Brian Azzarello para realizar cinco números de Hellblazer. También para línea Vertigo adaptó la historia de terror “The House on the Borderland” de William Hope Hodgson.

Otras obras incluyen trabajos para Marvel Comics como MAX Cage, Startling Stories: Banner The Punisher: The End y adaptaciones de obras de autores como Edgar Allan Poe y H.P. Lovecraft. Asimismo, también colaboró en múltiples historias del mundo de Hellboy, incluyendo a Hellboy: The Crooked Man,

Además de su amplio trabajo en los cómics independientes, en donde Corben creó su propio sello editorial, el dibujante también aportó realizando portadas de discos para artistas como Meat Loaf y pósters para películas como “Phantom of the Paradise” de Brian de Palma.

Todo esa larga obra quedará como legado para su recuerdo, especialmente considerando que próximamente la editorial española ECC sacará al mercado una reedición de Mundo Mutante, lo que permitirá que toda una nueva generación se acerque a la prodigiosa obra de este autor.