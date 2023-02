Ha muerto Lee Moder, dibujante que co-creó Stargirl

A los 53 años de edad ha fallecido Lee Moder, un dibujante de cómics que co-creó a Courtney Whitmore, la superhéroe más conocida como Stargirl, como parte de la serie “Stars and S.T.R.I.P.E.” escrita por Geoff Johns y publicada en 1999.

Por ahora se desconoce la causa de muerte, pero el portal ComicBook.com indicó que Moder falleció el pasadso 15 de enero y la noticia solo se reveló de forma amplia durante esta semana.

“La industria perdió a un talento maravilloso con la muerte de Lee Moder. El fue el primer artista con el que colaboré en mi primer cómic, Stars & S.T.R.I.P.E.”, dijo Geoff Johns ante la noticia. “Lee co-creó Courtney y su mundo junto a mi, además de reimaginar al viejo Pat Stripesy de la década de 1940 en S.T.R.I.P.E. Él encapsuló el calor, poder, belleza y la comedia que ponía en todo su arte. Nos divertimos mucho. Voy a extrañar mucho a Lee”, agregó el escritor.

Además de su trabajo en Stars and S.T.R.I.P.E., el artista también trabajó en otras series DC como Wonder Woman, Batman: The Last Angel y Legión de Superhéroes.

Por otro lado, también contribuyó en el cómic X-Force de Marvel Comics, Dragon Prince de Top Cow Productos y Highlander de Dynamite. Junto al escritor Ron Marz, Moder creó el cómic de vampiros japoneses llamado Shinku para Image Comics.

“Estoy entumecido”, dijo por su parte Marz. “Me gano la vida contando historias, y no es así como se supone que deben terminar las historias. Lee no era solo alguien con quien colaboré, era un amigo, era casi parte de mi familia. Se quedó en mi casa, dibujó en la mesa de mi cocina con mis hijos”, agregó.

“Su trabajo tenía tanta vida y alegría. Cada proyecto que hicimos juntos fue una bendición, pero son solo la punta del iceberg. Lee tenía montones de cuadernos de bocetos llenos de personajes, conceptos y diseños originales, arcos narrativos completos. Hay temas completos que dibujó y luego dejó de lado porque no estaba del todo satisfecho, pero puedo decirles absolutamente que son increíbles. Espero que el mundo vea todo eso como parte del legado de Lee. Es demasiado hermoso para permanecer oculto. Lee fue una fuente inagotable de creación. Mi imaginación no es capaz de entender que se ha ido”, finalizó.