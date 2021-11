Hackers dicen haber logrado un gran avance en sus trabajos para romper la seguridad de la PlayStation 5

Un conocido grupo de hackers llamado ‘Fail0verflow’ ha señalado que han logrado un gran avance en sus trabajos para romper la seguridad que tiene la PlayStation 5. Desde el grupo apuntaron que han logrado tener acceso a las “Root Keys” de la consola, las cuales se utilizan para cifrar partes del firmware.

A través de Twitter mencionaron que “Tenemos todas las ‘root keys’ (simétricas) de PS5″, mientras que en otra publicación señalaron que “otra muerde el polvo” (Another one bites the dust), junto con una imagen del firmware de la consola.

Cabe mencionar que con esto, el grupo avanza considerablemente en su objetivo de descifrar el código de la consola, y con ello obtener completo acceso a esta.

Esta no es la primera vez que el grupo de hackers se centra en romper con la seguridad de las consolas de Sony, ya que ya lo hicieron con la PS3 en 2011, y luego hackeando la PS4.