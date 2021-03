Haley Bennett se sumó al elenco de la película de Borderlands

El elenco de la película de Borderlands sigue creciendo y durante esta semana la cinta dirigida por Eli Roth reclutó a Haley Bennett (Hillbilly Elegy, The Devil All the Time).

En estos momentos se desconoce qué papel interpretará Bennett, sin embargo, desde IGN sostienen que su personaje será “clave para el pasado del personaje de Cate Blanchett, Lilith”.

La película de Borderlands fue anunciada durante el año pasado y en los últimos meses ha comenzado a tomar forma de la mano de varios anuncios vinculados a su elenco. Así, además de contar con Blanchett como Lilith, esta apuesta también ha asegurado a Kevin Hart como Roland, Jamie Lee Curtis como Tannis, Ariana Greenblatt como Tiny Tina, Florian Munteanu como Krieg y Jack Black como Claptrap, entre otros.

Esta adaptación de Borderlands aún no tiene una fecha de estreno.