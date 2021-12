Halo eliminará las funciones online de sus juegos para Xbox 360 a partir de enero

A partir del próximo año algunos videojuegos de Halo para Xbox 360 perderán varias de sus funciones. Esta semana y a través de un blog 343 Industries anunció que desde el 13 de enero de 2022 los servidores de Xbox 360 para los juegos de Halo se apagarán.

En la práctica esto implica que aunque los jugadores podrán seguir jugando a los títulos afectados ya no podrán acceder a funciones en línea como desafíos y la opción para compartir archivos.

De acuerdo a 343 Industries, los juegos afectados serán:

Halo: Reach

Halo 4

Halo 3

Halo 3: ODST

Halo: Combat Evolved Anniversary

Spartan Assault

Halo Wars

Para que no existan dudas al respecto, 343 Industries enfatizó en algunas consideraciones remarcando que esto solo impactará a la versiones para Xbox 360 de los juegos y los títulos incluidos en Halo: The Master Chief Collection no se verán afectados porque “se han reconstruido y remasterizado para aprovechar diferentes servicios modernizados.” Todo mientras que también tienen que considerar que si están usando una copia de algún juego para Xbox 360 pero están jugando desde una Xbox Series X gracias a la retrocompatibilidad, igualmente las funciones online del juego se verán afectadas.

Si tienen dudas sobre qué dejará de funcionar y en qué juegos, pueden revisar esta gráfica:

Esta medida para los juegos de Halo de Xbox 360 se implementará el 13 de enero de 2022.