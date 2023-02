Harrison Ford afirmó que fracasos de su carrera como Cowboys & Aliens tenían “la mejor de las intenciones”

A lo largo de su carrera Harrison Ford ha participado en un montón de producciones que se consideran clásicos y son queridas en distintos géneros. No obstante, durante su extenso trabajo en el cine el actor también ha figurado en otras cintas que no han sido tan bien recibidas e incluso han generado duras críticas.

Pero parece que Ford no querría apuntar contra ninguno de sus trabajos anteriores y en una reciente entrevista con The Hollywood Reporter defendió a algunos de sus proyectos.

Específicamente cuando le preguntaron por la calidad de algunas películas que realizó entre las décadas de 1990 y el 2000, Ford argumentó que muchas de esas producciones se concretaron “con la mejor de las intenciones”.

“Todas llegaron con la mejor de las intenciones”, dijo Ford cuando le preguntaron por los magros resultados de cintas como Firewall y Cowboys and Aliens. “Me gusta cambiar de género. Tome una película como Morning Glory de Roger Michell con Diane Keaton y Rachel McAdams. Esa es una película que podría haber funcionado, que debería haber funcionado. Pero el primer trabajo de una película es recuperar su dinero. Dios sabe por qué algo no funciona. Por lo general, no hace mucha diferencia, simplemente sigo y hago otra cosa. No estaba contando los aciertos y errores”.

De ahí en más Ford continuó demostrando que con cosas buens y malas está orgulloso de su carrera e incluso afirmó que recuerda de buena manera su papel en K-19: The Widowmaker de 2002.

“Estoy orgulloso de 42. Estoy orgulloso de K-19: The Widowmaker, donde interpreté a un capitán de submarino ruso. Pero creo que son buenas películas, por eso estoy orgulloso de ellas. Cada película tiene su propio destino, y no vuelvo atrás y analizo la experiencia”, concluyó el actor.