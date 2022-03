HBO está desarrollando una cuarta temporada de True Detective

Una cuarta temporada de True Detective estaría un poco más cerca de convertirse en realidad. Si bien aún no hay un anuncio oficial al respecto, nuevas informaciones sostienen que HBO sigue trabajando en otro ciclo de la serie sin la participación del creador del programa, Nic Pizzolatto.

Concretamente, de acuerdo a The Hollywood Reporter, Issa Lopez (Tigers Are Not Afraid, Secondary Effects) está escribiendo el guión para una nueva entrega de la serie que se llamaría True Detective: Night Country. Todo mientras Barry Jenkins (Moonlight) estaría involucrado en este proyecto como productor ejecutivo y la misma Lopez dirigiría el eventual piloto.

Pero, pese a que la posibilidad de un cuarto ciclo de True Detective ha rondado durante un tiempo, todavía no habría nada sellado al respecto. De hecho, aún no existen detalles sobre cuál podría ser la trama de esta nueva apuesta en el marco de la aclamada antología.