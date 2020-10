HBO está desarrollando una serie sobre SpaceX, la compañía de Elon Musk

Desde Variety revelaron que HBO está desarrollando una nueva serie centrada en SpaceX, la compañía de exploración espacial fundada por Elon Musk.

De acuerdo a ese portal, este proyecto que pretende extenderse por seis episodios estará basado en el libro Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future de Ashlee Vance y “documentará cómo Musk, en la búsqueda de su sueño de toda la vida de convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria, elige a un equipo de ingenieros para trabajar en una remota isla del Pacífico donde construyen y lanzan el primer cohete SpaceX en órbita, el impulso una nueva era de exploración espacial con financiación privada que culminó con el primer lanzamiento tripulado de SpaceX del Falcon 9 el 30 de mayo de 2020”.

Esta serie será comandada por Doug Jung (Star Trek Beyond, Dark Blue) como guionista y productor ejecutivo mientras que Channing Tatum también será productor ejecutivo mediante Free Association junto con Reid Carolin y Peter Kiernan.

Por ahora Musk, quien durante los últimos años se ha convertido en toda una figura controversial, no estaría vinculado a esta serie que aún ni siquiera tiene una fecha de estreno.