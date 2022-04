HBO Max está desarrollando una serie sobre Aqualad junto a Charlize Theron

Jackson Hayde podría dar un salto al terreno live-action de la mano de una nueva serie para HBO Max. Si bien el proyecto recién está en sus primeras etapas de desarrollo, Variety reveló que el streaming de WarnerMedia está preparando una nueva adaptación de las publicaciones de DC basada en la novela gráfica para lectores jóvenes You Brought Me the Ocean.

La idea de HBO Max sería concretar una serie con episodios de una hora y que con tintes de drama y comedia, cuente una historia basada en la novela gráfica realizada por Alex Sanchez y Jul Maroh.

En ese sentido, el reporte sostiene que la serie “explorará la vida de Jackson ‘Jake’ Hyde, un adolescente gay que vive en Nuevo México. Toda su vida, ha tenido una extraña atracción por el agua y anhela cambiar su entorno desértico por el océano. A medida que explora sus habilidades, incluida la respiración y el control del agua, también se enamora de su compañero de clase, el capitán de natación de la escuela secundaria Kenny Liu”.

Por ahora esta potencial serie no cuenta con un guionista ni un director, sin embargo, Charlize Theron, A.J. Dix, Beth Kono y Andrew Haas de Denver & Delilah Films estarán involucrados en la producción junto a Warner Bros. Television.

En los cómics de DC, Jackson Hyde ha operado tanto como Aqualad y Aquaman después de ser introducido siguiendo la creación del personaje Kaldur’ahm en la serie animada Young Justice.

Si no están familiarizados con You Brought Me the Ocean, a continuación pueden ver un tráiler de ese cómic.

La serie de Aqualad para HBO Max aún no cuenta con una fecha de estreno, pero se suma a los planes del streaming para potenciar las apuesta basadas en los cómics de DC con planes para dos spin-off de The Batman, una serie de Linterna Verde y nuevas temporadas de Titans, Peacmaker y Doom Patrol, entre otros proyectos.