HBO reveló el primer vistazo a la nueva serie de The Time Traveler’s Wife

Los viajes en tiempo son un sueño para muchas personas, pero en la nueva serie de HBO serán el principal problema para la pareja protagonista.

Esta semana, HBO dio a conocer el primer vistazo a The Time Traveler’s Wife, su nueva serie basada en la novela homónima de Audrey Niffenegger.

The Time Traveler’s Wife se centra en la historia de Clare Anne Abshire, una mujer que está casada con un hombre llamado Henry DeTamble, quien tiene una rara enfermedad genética que provoca que viaje en el tiempo sin ningún tipo de control o advertencia.

Como podrán ver en el primer vistazo, en la serie Clare será interpretada por Rose Leslie (Game of Thrones), mientras que Theo James (Divergent) dará vida a Henry.

La serie de The Time Traveler’s Wife contará con seis episodios que serán dirigidos por David Nutter (Game of Thrones, Band of Brothers) en base a una historia adaptada desde la novela por Steven Moffat (Doctor Who ,Sherlock).

“Esta es una historia de pérdida, pero no una tragedia. Se trata de un viajero en el tiempo, pero no de ciencia ficción. A pesar de la revuelta relación de Clare y Henry, esta es la historia de un gran amor ordinario, pero no necesariamente en ese orden”, comentó Moffat (vía Collider). “Este es un proyecto de ensueño para mí. Siempre me ha gustado la extraordinaria y conmovedora novela de Audrey Niffenegger y me ha inspirado muchas veces, así que adaptarla para la televisión es la emoción de mi vida”.

The Time Traveler’s Wife ya comenzó su producción, sin embargo, aún no cuenta con una fecha de estreno.