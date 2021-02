HBO todavía no descarta la opción de concretar spin-offs directos de Game of Thrones

Luego del final de Game of Thrones, en HBO se propusieron seguir explotando el mundo de Westeros como una franquicia y actualmente preparan una precuela, House of the Dragon, basada en los libros de Goerge R. R. Martin. Sin embargo, también queda la puerta abierta para desarrollar otro tipo de propuestas a partir de la exitosa serie original.

Según recoge Deadline, durante un panel de la Television Critics Asociation, el director de contenidos de HBO, Casey Bloys, se refirió a las posibilidades de expandir el mundo de Game of Thrones. “Una de las cosas buenas sobre House of the Dragon es que es una historia establecida que lleva directo a la serie Game of Thrones, y presenta muchas ramas pequeñas. Hay muchas oportunidades e historias para contar”, explicó el ejecutivo.

En ese sentido, se ha planteado que eventualmente puedan explorar nuevos conceptos como, por ejemplo, spin offs directos de la serie original que podrían continuar la historia de algún personaje como Arya o Jon Snow, algo que Bloys no descarta. “Estamos trabajando con George, eso sería algo que hablaríamos con él pero por ahora, las precuelas se presentan naturalmente debido a la historia expansiva que George creó para este mundo”, dijo.

El ejecutivo también se abrió a la posibilidad de trabajar con animación en algún producto de la franquicia, pero finalmente explicó que el factor mas importante será encontrar una historia adecuada en manos de un escritor con visión. Aunque no está confirmado, en Deadline transmiten el rumor de que Bruno Heller (Gotham) habría tenido reuniones con HBO para potencialmente desarrollar un proyecto de Game of Thrones.

Mientras tanto, House of the Dragon se prepara para su producción apuntando hacia un estreno en 2022.