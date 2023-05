Henry Cavill anticipa que Geralt enfrentará sus mayores desafíos en la tercera temporada: “Están entrando en la fosa de los leones dondequiera que vayan”

Quedan tan sólo unas semanas para el estreno de la tercera temporada de The Witcher en Netflix, y Henry Cavill, qse refirió a la nueva tanda de episodios anticipando que Geralt of Rivia enfrentará uno de sus mayores desafíos.

En conversación con Netflix Tadum, es que Cavill señaló que “Ahora, hay una amenaza real. Es genuina, ya no es teórica, es práctica. Y es muy, muy peligrosa. Están entrando en la fosa de los leones dondequiera que vayan”.

“Geralt se ha mostrado muy indiferente ante estas amenazas de guerra, hambruna y el fin de los tiempos”, mencionó, agregando que “Es como, ‘Mira. He estado allí, he hecho eso. No es el fin de los tiempos. Solo será otra pelea’. Como todo el mundo va detrás de Ciri, eso cambia por completo su perspectiva de las cosas”.

Pero no todo será conflicto, en conversación con el medio Joey Batey, que interpreta a Jaskier en la serie, tendrá su historia amorosa. “Ha sido realmente gratificante ver [su vida amorosa] contada de una manera muy visual. Nos aseguramos de que estos romances se cuenten con sinceridad, sensibilidad y cuidado, sin recurrir a estereotipos... Con suerte, hemos creado algo que sea especial, una [conexión] sapioromántica y sapiosexual que es tan defectuosa como cualquier otra relación en este programa”.

The Witcher estrenará el próximo 29 de junio los primeros cinco episodios de su tercera temporada a través de Netflix.