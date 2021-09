Henry Cavill anticipó que faceta paternal de Geralt saldrá a relucir en la segunda temporada de The Witcher

Cuando The Witcher presente su segunda temporada los fanáticos no solo podrán conocer una historia inspirada ligeramente en el libro Blood of Elves de Andrzej Sapkowski, sino que también podrán encontrarse con nuevos personajes y volver a ver a figuras como Geralt y Ciri.

Pero aunque Geralt ya es una cara conocida para los seguidores de la serie, Henry Cavill sostiene que la caracterización de su personaje tendrá algunas novedades en los próximos episodios.

Particularmente, en el marco de una entrevista con EW, Cavill adelantó que en la segunda temporada de The Witcher veremos a Geralt con una actitud mucho más paternal. Todo por cortesía de sus interacciones con Ciri.

“Tiene este síndrome del Caballero Blanco en el fondo, aunque cada vez que actúa sobre él, se mete en serios problemas, y lo pone a él ya todos los demás en una posición peor de la que se pretendía inicialmente”, comentó Cavill. “Pero con Ciri, definitivamente está sacando a relucir el lado paterno de Geralt. Si bien él no ha sido necesariamente alguien que anhelara tener hijos, él se toma con bastante naturalidad el ser un protector”.

En ese sentido, Cavill también comentó que en la segunda temporada su interpretación de Geralt sacará un lado más “intelectual, filosófico y sabio” del personaje.

“Tenía muchas ganas de evitar que fuera demasiado un cerrado. A pesar de que a veces puede ser oscuro y misterioso, quería que se presentara como este personaje increíble que (Sapkowski) escribió. Esas son cosas por las que realmente presioné y traté de incluir en el programa”, señaló Cavill.

La segunda temporada de The Witcher debutará el 17 de diciembre en Netflix.