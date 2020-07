Henry Cavill descartó la marejada de rumores que dan por confirmado su futuro como Superman

Como parte de un reciente episodio del podcast Big Ticket de Variety, el actor Henry Cavill manifestó su frustración ante la gran cantidad de rumores que se multiplican en la red sobre su retorno al rol de Superman. Algunos inclusive lo dan algo como asegurado.

Aún así, pese a que su futuro inmediato estará ligado a su trabajo para volver a la serie The Witcher de Netflix, Cavill valora que al menos la invención de rumores representa que la gente sigue manifestando su interés sobre el personaje.

“Los rumores cada día se vuelven más salvajes. La cantidad de especulación, las cosas que leo en Internet, es extraordinarios y algunas veces es frustrante. Lo es cuando ves a la gente manifestando esas cosas como hechos”, recalcó Cavil. “Estás como: ‘No, ese no es el caso. Eso no ha sucedido y esa conversación no está sucediendo'”, explicó.

“Pero la cosa importante es que la gente está entusiasmada sobre eso y creo que es importante estar entusiasmados sobre un personaje como Superman. Es un personaje fantástico. Si la gente está hablando sobre eso, inclusive si están inventando cosas, está bien, porque eso significa que quieren ver al personaje nuevamente. Y en un mundo ideal, absolutamente me encantaría volver a interpretar a ese personaje nuevamente”, finalizó.

Es de esperar, entonces, que dicho mundo ideal se concrete para bien de todos los que esperan ver a Cavill nuevamente como el hombre de acero.