Hiroyuki Sanada será parte de John Wick 4

El elenco de John Wick 4 sigue tomando forma y durante esta semana Deadline reveló que Hiroyuki Sanada también será parte de la próxima cinta protagonizada por Keanu Reeves.

Sanada, quien es conocido por sus papeles en producciones como Ringu, The Last Samurai, The Twilight Samurai, Avengers: Endgame, Westworld y, más recientemente, la nueva cinta de Mortal Kombat, interpretaría un “personaje clave” para la trama de John Wick 4 quien sería “conocido como Watanabe”, según un reporte de Collider.

John Wick 4 será dirigida por Chad Stahelski, quien confirmó el papel de Sanada señalando: “Habiendo admirado durante mucho tiempo a Hiroyuki como actor y actor de acción, estoy emocionado y honrado de darle la bienvenida a la familia John Wick”.

Si bien hasta ahora no hay muchos detalles sobre la trama, está claro que John Wick 4 tendrá que hacerse cargo del final de la tercera película y contará con nuevos personajes que serán interpretados por figuras como Donnie Yen, Shamier Anderson, Bill Skarsgard y Rina Sawayama.

El estreno de John Wick 4 está fijado para 2022.