House of the Dead: Remake llegará este mes a Playstation 5

Luego de su lanzamiento en Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Steam y Xbox Series, el remake de House of the Dead tendrá una versión “ajustada” para Playstation 5.

Forever Entertainment, el estudio a cargo de esta versión del clásico de SEGA, lanzará esta versión con mejoras gráficas y de rendimiento el próximo 20 de enero.

Esta nueva versión fue rehecha a partir de la base del juego de 1997 presentado en arcado, siguiendo su propuesta de disparos pero agregando nuevos elementos de gamplay “para adaptarse a los estándares de juego modernos”.

Vean el tráiler a continuación.

Tengan en cuenta que ya está en carpeta el lanzamiento de un remake de House of the Dead 2 a cargo del mismo equipo.