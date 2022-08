House Of The Dragon es criticada por no advertir de la escena del parto en su primer episodio

House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones, ha recibido críticas por no contar con una advertencia por la escena del parto que presenta.

En el episodio, el rey Viserys (Paddy Considine), ordena que se realice una cesárea a su esposa Aemma Aryn (Sian Brooke), mientras se encuentra consciente, en una operación que termina con la vida de ambos.

El director, Miguel Sapochnik, señaló al respecto que había consultado a varias mujeres antes de decidir si incluir la escena, sin embargo, algunas organizaciones benéficas, apuntan a que se debería haber agregado una advertencia al comienzo del episodio.

En conversación con BBC, Jen Coates, directora de Sands, agrupación benéfica enfocada en ayudar a los padres que pasan por situaciones como el aborto espontáneo y la muerte neonatal, señaló que “creo que es bastante traumático para cualquiera, la verdad. Con 13 bebés muriendo cada día en el Reino Unido, la situación también impacta a una enorme comunidad de personas de manera directa”.

Según agregó, con una advertencia, “las personas pueden estar mejor equipadas con el conocimiento necesario y así tomar una decisión informada pera ver u omitir escenas o episodios específicos”.

En la misma línea, el creador de la página DoesTheDogDie.com, sitio que busca entregar información a los espectadores para que sepan si las películas cuentan con eventos que les pueden impactar, mencionó que los servicios de streaming deberían intentar “adaptar las advertencias a cada usuario, posiblemente incluso recomendando qué ver en función de los factores desencadenantes específicos de un usuario”.