Hunter’s Run de George R.R. Martin tendrá un película

Otra obra de George R.R. Martin dará el salto a la pantalla. Después de que Canción de Fuego y Hielo inspirara a Game of Thrones y House of the Dragon, esta semana se reveló que Hunter’s Run se transformará en una película.

Hunter’s Run es una novela de 2009 que fue escrita por Martin junto a Gardner Dozois y Daniel Abraham. A grandes rasgos la trama de esa historia de ciencia ficción sigue la historia de Ramon Espejo, un hombre que debe intentar sobrevivir en el espacio.

“Huyendo de la pobreza y la desesperanza, Ramón Espejo abordó una de las grandes naves estelares del misterioso y repulsivo Enye. Pero la nueva vida que encontró en el lejano planeta de São Paulo no fue mejor que la que abandonó. Entonces, una noche, su rabia y el exceso de alcohol lo superan. Se produce una violencia mortal que obliga a Ramón a huir al desierto”, dice la sinopsis.

La película de Hunter’s Run será amparada por Exile Content Studio, la compañía que adquirió los derechos del libro, y Mark Raso (Kodachrome) dirigirá la película en base a un guión de Joe Raso (Awake).

“Estoy muy contento de que después de casi 16 años, ‘Hunter’s Run’ se convierta en una película”, dijo Martin (vía Variety). “Estoy lleno de emoción por el rico universo de ciencia ficción que ayudé a crear con mis queridos amigos Daniel y Gardner para que exista más allá de las páginas de nuestro libro”.