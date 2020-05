Hush finalmente muestra su traje en un nuevo avance de Batwoman

Pese a que Bruce Wayne ha brillado por su ausencia en la serie, su amigo de infancia y enemigo en los cómics, Tommy Elliot, ha sido una figura recurrente durante la primera temporada de Batwoman.

Y aunque hasta ahora Tommy no había completado su transformación en villano, el adelanto del próximo episodio de Batwoman anticipa que antes de que termine este ciclo Elliot finalmente se transformará en Hush.

La próxima semana se estrenará en Estados Unidos el episodio “If You Believe in Me, I’ll Believe in You” donde, como adelanta un nuevo avance, Kate Kane deberá enfrentar a un Tommy Elliot que ya porta su traje de villano e incluso ha sido apodado como Hush por la prensa.

En ese sentido, el adelanto que puedes revisar a continuación no solo tantea cómo avanzará ls historia la próxima semana, sino que también revela distintos vistazos al traje de Hush.

Batwoman estrenará un nuevo episodio el próximo domingo en Estados Unidos.